«Статусные фейки»: В Госдуме назвали главный тормоз достижения коллективного иммунитета

Люди со статусом и научной степенью распространяют в соцсетях «чушь», которую следует пресекать, сказал НСН Леонид Огуль.

Фейки о вакцинации, распространяемые в соцсетях статусными людьми, тормозят достижение в России коллективного иммунитета, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за три месяца Россия может достичь необходимого уровня коллективного иммунитета от COVID-19, если охват вакцинацией увеличится в четыре-пять раз.

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«Я знаю, по неофициальной статистике, что люди сейчас очень активно пошли вакцинироваться. Наверное, их сподвигло к этому то, что готовится законопроект о QR-кодах. Конечно же, здесь идет вопрос о здоровье окружающих, люди боятся, и есть страх определенный. Не надо запугивать, но надо убежать на каких-то примерах. А в четыре или в пять раз увеличится, это непредсказуемо», - сказал Огуль.

При этом он указал на вред антинаучных высказываний докторов о вакцинации и призвал пресекать подобные попытки.

«Много в соцсетях пишут, и (нужна – прим. НСН) борьба с фейками этими. Я хочу обратить внимание на то, что люди с такими званиями распространяют чушь, другими словами и не скажешь. Его статус и звание не соответствуют тому, что он говорит. Я врач, и я этому не поверю, а другой человек посмотрит на этот статус, и, естественно, еще будет приводить его в пример. Это самое страшное, и именно это является тормозом. Если ты не хочешь прививаться, это твое дело, никто тебя не заставляет. Но когда ты начинаешь делать антинаучные высказывания, имея при этом какую-то степень, такого допускать нельзя и следует пресекать», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Огуля, ситуацию также можно улучшить точечной разъяснительной работой в поликлиниках и прививочных пунктах.

«Для того, чтобы ускорить темпы вакцинации, нужно информировать, но не только через СМИ, а и на местах. Это работа медицинских работников с каждым, кто хочет вакцинироваться, в медучреждениях и пунктах вакцинации. Ну и, конечно же, нужны убедительные меры, но не запретительные», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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Со своей стороны, почётный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар сказала НСН, что противники вакцинации в ближайшее время столкнутся с ужесточением наказания за распространение фейков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне сообщил, что его ведомство возбудило 60 уголовных дел по фейковым сообщениям об антиковидных мерах. По 34 делам расследования завершены.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Фейковые НовостиГосдумаВакцинация
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