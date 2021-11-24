«Статусные фейки»: В Госдуме назвали главный тормоз достижения коллективного иммунитета

«Я знаю, по неофициальной статистике, что люди сейчас очень активно пошли вакцинироваться. Наверное, их сподвигло к этому то, что готовится законопроект о QR-кодах. Конечно же, здесь идет вопрос о здоровье окружающих, люди боятся, и есть страх определенный. Не надо запугивать, но надо убежать на каких-то примерах. А в четыре или в пять раз увеличится, это непредсказуемо», - сказал Огуль.

При этом он указал на вред антинаучных высказываний докторов о вакцинации и призвал пресекать подобные попытки.

«Много в соцсетях пишут, и (нужна – прим. НСН) борьба с фейками этими. Я хочу обратить внимание на то, что люди с такими званиями распространяют чушь, другими словами и не скажешь. Его статус и звание не соответствуют тому, что он говорит. Я врач, и я этому не поверю, а другой человек посмотрит на этот статус, и, естественно, еще будет приводить его в пример. Это самое страшное, и именно это является тормозом. Если ты не хочешь прививаться, это твое дело, никто тебя не заставляет. Но когда ты начинаешь делать антинаучные высказывания, имея при этом какую-то степень, такого допускать нельзя и следует пресекать», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Огуля, ситуацию также можно улучшить точечной разъяснительной работой в поликлиниках и прививочных пунктах.

«Для того, чтобы ускорить темпы вакцинации, нужно информировать, но не только через СМИ, а и на местах. Это работа медицинских работников с каждым, кто хочет вакцинироваться, в медучреждениях и пунктах вакцинации. Ну и, конечно же, нужны убедительные меры, но не запретительные», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».