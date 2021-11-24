Показательные «казни»: Почетный адвокат предрекла антипрививочникам уголовные дела

Сопротивление антипрививочников будет подавляться, однако уголовного преследования за каждое скептическое высказывание ждать не стоит, уверена Айвар.

«Я думаю, что массового преследования не будет, будут избирательные, показательные случаи возбуждения уголовных дел. Люди у нас очень быстро реагируют на подобные истории, никому не хочется получить уголовное дело по примеру соседа. Как только введут ответственность, люди сразу станут аккуратными в своих высказываниях и публикациях. В России правоохранительные органы так загружены работой, что, если у нас начнутся многомиллионные дела против антиваксеров, то нам не хватит полицейских. А у нас и так их больше всего в мире на душу населения. Мы, в общем, не самое демократическое государство, но люди так себя не ведут даже в тех странах, где свобод и прав больше. Вот эти все протесты, они же приведут к чему? Будет график прививок, будет график вакцинации. Люди непривитые не будут иметь доступа ко всем услугам, ресурсам и возможностям, в том числе права на работу, на передвижение, транспорт. Вся эта история может привести к очень нехорошему результату», - отметила она.

Статья 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан, предполагает наказание до пяти лет тюрьмы в случае гибели человека. Доктор юридических наук напомнила, что доказать факт смерти в результате чьей-то злонамеренной дезинформации крайне сложно.