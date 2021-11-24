Показательные «казни»: Почетный адвокат предрекла антипрививочникам уголовные дела
Пока что государство активно борется с дезинформации с помощью штрафов, блокировок и краткосрочных арестов, отметила Людмила Айвар.
Противники вакцинации в ближайшее время столкнутся с ужесточением наказания за распространение фейков, подтвердила почётный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Росздравнадзор передал в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах из соцсетей.
«Есть два типа информации. Первое – это призывы к массовому игнорированию вакцинирования от коронавирусной инфекции и, второе – распространение заведомо ложной информации о том, что вакцины не работают, являются чипированием граждан и так далее. Они влекут за собой массовый отказ от вакцинации, что приводит к распространению инфекции и угрозе безопасности. Административное наказание за призывы уже работает. Уголовные дела пока что не доходят до суда, а административка – да, уже прилетает, штрафы выписывают, блокируют ресурсы, даже до пяти суток дают», - рассказала адвокат.
Сопротивление антипрививочников будет подавляться, однако уголовного преследования за каждое скептическое высказывание ждать не стоит, уверена Айвар.
«Я думаю, что массового преследования не будет, будут избирательные, показательные случаи возбуждения уголовных дел. Люди у нас очень быстро реагируют на подобные истории, никому не хочется получить уголовное дело по примеру соседа. Как только введут ответственность, люди сразу станут аккуратными в своих высказываниях и публикациях. В России правоохранительные органы так загружены работой, что, если у нас начнутся многомиллионные дела против антиваксеров, то нам не хватит полицейских. А у нас и так их больше всего в мире на душу населения. Мы, в общем, не самое демократическое государство, но люди так себя не ведут даже в тех странах, где свобод и прав больше. Вот эти все протесты, они же приведут к чему? Будет график прививок, будет график вакцинации. Люди непривитые не будут иметь доступа ко всем услугам, ресурсам и возможностям, в том числе права на работу, на передвижение, транспорт. Вся эта история может привести к очень нехорошему результату», - отметила она.
Статья 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан, предполагает наказание до пяти лет тюрьмы в случае гибели человека. Доктор юридических наук напомнила, что доказать факт смерти в результате чьей-то злонамеренной дезинформации крайне сложно.
«Это очень сложно доказать. Вот, допустим, чья-то бабушка собиралась вакцинироваться, непосредственно ей отправили какое-то послание, и именно это привело к тому, что она не привилась, заболела и умерла – вот тогда можно призывать к ответственности. Коронавирус нередко один из факторов смерти, а не непосредственная причина. Должна быть доказана причинно-следственная связь, а посты в соцсетях все-таки рассчитаны на широкий круг лиц, а не персонально конкретному человеку. Вряд ли такое [дело] возможно», - резюмировала собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отреагировал на включение в список противников вакцинации по версии главврачей 11 ковидных госпиталей. Он уточнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что выступает не против вакцинации в целом, а против конкретной прививки и её обязательности.
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