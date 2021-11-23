Бастрыкин: Возбуждено 60 дел за фейки об антиковидных мерах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о нескольких десятках дел, возбужденных в России в связи с ложными сообщениями об антиковидных мерах.

«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», - цитирует Бастрыкина РИА Новости.

По данным ведомства, расследования завершены более чем по половине этих дел.

В середине октября стало известно, что британский таблоид Daily Express извинился перед Российским фондом прямых инвестиций за статью с фейками о создании вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее издание опубликовало статью, в которой обвинило РФПИ в краже разработок британско-шведской компании AstraZeneca.

В начале октября российские IТ-гиганты и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками

