Бастрыкин: Возбуждено 60 дел за фейки об антиковидных мерах
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о нескольких десятках дел, возбужденных в России в связи с ложными сообщениями об антиковидных мерах.
«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», - цитирует Бастрыкина РИА Новости.
По данным ведомства, расследования завершены более чем по половине этих дел.
В середине октября стало известно, что британский таблоид Daily Express извинился перед Российским фондом прямых инвестиций за статью с фейками о создании вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее издание опубликовало статью, в которой обвинило РФПИ в краже разработок британско-шведской компании AstraZeneca.
В начале октября российские IТ-гиганты и СМИ подписали меморандум о борьбе с фейками
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