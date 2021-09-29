«Статус не тот». В Госдуме объяснили отток студентов за рубеж
Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин рассказал, кого чаще всего переманивают иностранные компании и как на «утечку умов» влияет ЕГЭ.
Единый государственный экзамен служит трамплином для ребят из провинции, которые сначала поступают в Москву и Питер, а затем и вовсе покидают страну в поисках достойной зарплаты, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Накануне научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что ведущие российские вузы теряют в среднем более 50% талантливых студентов.
«Если верить опросу ВЦИОМ, среди молодежи 18-24 лет 30% заявляли, что хотели бы жить и работать не в России, а в другой стране. Главный фактор, это, конечно, низкий статус ученого в России, низкая заработная плата, отсутствие жилья и недостаток современного оборудования», - отметил Смолин.
По его словам, больше всего работа за рубежом привлекает молодых специалистов из регионов России, которые приезжают в столицу учиться и не спешат возвращаться домой.
«Единый государственный экзамен имеет в качестве главного своего достижения увеличение количества ребят из провинции, которые поступают в московские и питерские вузы. Это чистая правда. Эти ребята обратно в регионы России, как правило, не возвращаются. Заметная их часть использует Москву и Питер как перевалочную базу для того, чтобы потом ехать работать за рубеж. Понятно, что не ЕГЭ в этом виноват, но ЕГЭ этому способствует. Когда принимается одно решение, вообще должны считаться все последствия, необходима их комплексная оценка. Поэтому одно из последствий ЕГЭ – это увеличение утечки умов из России», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом зачастую «утечка» происходит и без смены места жительства, когда сотрудники из IT-сферы работают на зарубежную компанию удаленно, хотя пользуются популярностью и специалисты из других областей, отметил Смолин.
«Едут в разные места, и не только айтишники, активно едут математики, активно едут естественники, гуманитарии востребованы за рубежом значительно меньше. Достаточно активно едут инженеры. Что касается айтишников, то бывает и такая ситуация, что человек остается жить в России, но реально работает в зарубежной компании в удаленном режиме и получает значительно более высокую заработную плату», - добавил он.
Ранее профсоюз учителей возмутился реалити-шоу о педагогах. Так сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что популяризировать профессию учителя можно с помощью нормальной зарплаты и достойных условий труда, а не телешоу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
- Первый компонент вакцины от COVID-19 получили пять миллионов москвичей
- «Никаких контрактов». В МГТУ отвергли связь ареста Сачкова с его работой в вузе
- Явлинский рассказал о перенесенной операции на сердце
- Песков подтвердил, что Путин вышел из самоизоляции
- Путин проведет совещание по развитию космической отрасли
- Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать крымский вопрос
- «Цензура и нарушение закона». Песков оценил действия YouTube в отношении Russia Today
- Песков прокомментировал арест основателя Group-IB по подозрению в госизмене
- В Чувашии введут QR-коды для посещения общепита и культурных мероприятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru