«Статус не тот». В Госдуме объяснили отток студентов за рубеж

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин рассказал, кого чаще всего переманивают иностранные компании и как на «утечку умов» влияет ЕГЭ. 

Единый государственный экзамен служит трамплином для ребят из провинции, которые сначала поступают в Москву и Питер, а затем и вовсе покидают страну в поисках достойной зарплаты, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Накануне научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что ведущие российские вузы теряют в среднем более 50% талантливых студентов.

«Если верить опросу ВЦИОМ, среди молодежи 18-24 лет 30% заявляли, что хотели бы жить и работать не в России, а в другой стране. Главный фактор, это, конечно, низкий статус ученого в России, низкая заработная плата, отсутствие жилья и недостаток современного оборудования», - отметил Смолин.

По его словам, больше всего работа за рубежом привлекает молодых специалистов из регионов России, которые приезжают в столицу учиться и не спешат возвращаться домой.

От «утечки умов» Россия теряет более четырех триллионов рублей в год

«Единый государственный экзамен имеет в качестве главного своего достижения увеличение количества ребят из провинции, которые поступают в московские и питерские вузы. Это чистая правда. Эти ребята обратно в регионы России, как правило, не возвращаются. Заметная их часть использует Москву и Питер как перевалочную базу для того, чтобы потом ехать работать за рубеж. Понятно, что не ЕГЭ в этом виноват, но ЕГЭ этому способствует. Когда принимается одно решение, вообще должны считаться все последствия, необходима их комплексная оценка. Поэтому одно из последствий ЕГЭ – это увеличение утечки умов из России», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом зачастую «утечка» происходит и без смены места жительства, когда сотрудники из IT-сферы работают на зарубежную компанию удаленно, хотя пользуются популярностью и специалисты из других областей, отметил Смолин.

«Едут в разные места, и не только айтишники, активно едут математики, активно едут естественники, гуманитарии востребованы за рубежом значительно меньше. Достаточно активно едут инженеры. Что касается айтишников, то бывает и такая ситуация, что человек остается жить в России, но реально работает в зарубежной компании в удаленном режиме и получает значительно более высокую заработную плату», - добавил он.

Ранее профсоюз учителей возмутился реалити-шоу о педагогах. Так сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что популяризировать профессию учителя можно с помощью нормальной зарплаты и достойных условий труда, а не телешоу.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:НаукаОбразованиеСтуденты
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