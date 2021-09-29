«Статус не тот». В Госдуме объяснили отток студентов за рубеж

Единый государственный экзамен служит трамплином для ребят из провинции, которые сначала поступают в Москву и Питер, а затем и вовсе покидают страну в поисках достойной зарплаты, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Накануне научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что ведущие российские вузы теряют в среднем более 50% талантливых студентов.

«Если верить опросу ВЦИОМ, среди молодежи 18-24 лет 30% заявляли, что хотели бы жить и работать не в России, а в другой стране. Главный фактор, это, конечно, низкий статус ученого в России, низкая заработная плата, отсутствие жилья и недостаток современного оборудования», - отметил Смолин.

По его словам, больше всего работа за рубежом привлекает молодых специалистов из регионов России, которые приезжают в столицу учиться и не спешат возвращаться домой.