«Мы не паяцы!» Профсоюз учителей возмутился реалити-шоу о педагогах
Всеволод Луховицкий считает, что популяризировать профессию учителя можно с помощью нормальной зарплаты и достойных условий труда, а не телешоу.
Пропагандировать профессию учителя с помощью телешоу – странная затея, заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Владимир Путин поручил создать в стране телевизионное шоу «Учитель года».
«Если будет существовать еще и телешоу «Учитель года», то это окончательно вобьет кол в отношение к учителю. Учитель не паяц, не развлекатель. Телешоу как жанр предполагает развлечение. Поэтому я надеюсь, что педагогическое руководство страны понимает, что в вопросах педагогики, воспитания принимать решения должны специалисты. Шоу это не тот жанр, который может что-то пропагандировать и рекламировать. Вот конфетки можно рекламировать в телешоу, а профессию учителя нельзя. Я не специалист в подобных программах, но со стороны учителя это выглядит, мягко говоря, странно», - считает Луховицкий.
По его словам, популяризировать профессию учителя можно с помощью нормальной зарплаты и достойных условий труда, а не телешоу.
«Привлечь внимание к учительскому труду могло бы установление законодательно нормальных трудовых отношений учителя, нормальных условий работы учителя, в том числе, зарплаты, но не только. И возможность учителю делать то, что он считает в рамках программы нужным – то, что записано в Конституции как свобода педагогического творчества. Это нужно. И, если это будет реализовано, то для молодых людей, которые сейчас приходят в школу, а через год-два уходят, увидев, что сейчас работать учителем очень трудно, не требовалось бы никаких специальных реалити-шоу», - заключил сопредседатель профсоюза «Учитель».
Шоу «Учитель года» появится в России в 2022 году. Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Согласно ему оно будет обеспечивать «широкое информационное освещение» одноименного всероссийского конкурса для учителей. Съемки будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета. Программу запустят «на общероссийском обязательном общедоступном канале». Что именно это будет за канал, в документе не указывается.
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