Стартовали продажи билетов на поезда между Россией и Финляндией

В сообщении говорится, что движение поездов возобновится 12 декабря, ежедневно будет выполнятся по два рейса в день в обе стороны.

В компании напомнили, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены, и для въезда потребуется финское или российское гражданство, а также медицинские документы.

«Для поездки в Россию необходим отрицательный ПЦР-тест (72 часа). Для поездки в Финляндию - одобренный ЕС сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесённой болезни (6 месяцев) или отрицательный ПЦР-тест (72 часа)», - уточнил оператор.

Ранее правительство Финляндии объявило о продлении до 19 декабря ограничений на границах страны, в том числе с Россией, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

