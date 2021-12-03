Стартовали продажи билетов на поезда между Россией и Финляндией
Финский оператор железнодорожного сообщения VR объявил, что в продажу поступили билеты на пассажирский поезд Allegro, курсирующий между Финляндией и Россией по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург.
В сообщении говорится, что движение поездов возобновится 12 декабря, ежедневно будет выполнятся по два рейса в день в обе стороны.
В компании напомнили, что поездки между Финляндией и Россией по-прежнему ограничены, и для въезда потребуется финское или российское гражданство, а также медицинские документы.
«Для поездки в Россию необходим отрицательный ПЦР-тест (72 часа). Для поездки в Финляндию - одобренный ЕС сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесённой болезни (6 месяцев) или отрицательный ПЦР-тест (72 часа)», - уточнил оператор.
Ранее правительство Финляндии объявило о продлении до 19 декабря ограничений на границах страны, в том числе с Россией, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Сын Боярского возглавил отделение «Единой России» в Петербурге
- Стартовали продажи билетов на поезда между Россией и Финляндией
- «Эмиграция»: Элджей не явился на суд и опубликовал «говорящий» пост
- Путин и Эрдоган обсудили турецко-российские отношения
- Норвежец Клебо победил на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
- СМИ: депутатам от ЕР вручили методички для споров с антипрививочниками
- Песков прокомментировал возможные ограничения из-за штамма COVID-19 «омикрон»
- Рашкина вызвали в СК как подозреваемого по делу о лосе
- В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Байдена
- В Кремле ответили на заявление Киева о возможной «эскалации со стороны России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru