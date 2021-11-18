СМИ: россияне могут привиться от COVID-19 в Финляндии

Иностранные граждане, в том числе россияне, смогут сделать в Финляндии прививку от коронавируса, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Финский институт здравоохранения и социального обеспечения THL.

В Финляндии открылась поликлиника для пациентов с затянувшимися симптомами COVID-19

Пресс-секретарь ведомства Пиррита Раутавуори заявила, что решение о вакцинации иностранцев принимают власти муниципалитетов, однако не рекомендуется прививать тех, кто приехал в Финляндию на короткое время - вакцинируют, как правило, тех туристов, которые остаются в стране надолго.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что с 12 декабря возобновится пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки», сообщает RT.

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