СМИ: россияне могут привиться от COVID-19 в Финляндии

Пресс-секретарь ведомства Пиррита Раутавуори заявила, что решение о вакцинации иностранцев принимают власти муниципалитетов, однако не рекомендуется прививать тех, кто приехал в Финляндию на короткое время - вакцинируют, как правило, тех туристов, которые остаются в стране надолго.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что с 12 декабря возобновится пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки», сообщает RT.

