Финляндия продлила ковидные ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии объявило о продлении до 19 декабря ограничений на границах страны, в том числе с Россией, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба финского кабмина.

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В сообщении говорится, что показатели по вакцинации пока ещё не достигли необходимых значений, сохраняется опасность перегрузки системы здравоохранения.

Ограничения касаются, в перую очередь, туристов. В Финляндию пустят только тех, кто привит вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским регулятором. Российские препараты в данный список не входят.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что с 12 декабря возобновится пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки», сообщает RT.

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