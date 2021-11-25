Финляндия продлила ковидные ограничения на границе с Россией

В сообщении говорится, что показатели по вакцинации пока ещё не достигли необходимых значений, сохраняется опасность перегрузки системы здравоохранения.

Ограничения касаются, в перую очередь, туристов. В Финляндию пустят только тех, кто привит вакцинами, признанными ВОЗ или Европейским регулятором. Российские препараты в данный список не входят.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что с 12 декабря возобновится пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки», сообщает RT.

