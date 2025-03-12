«Старики дерутся!»: В Казани бросили онкобольных, а Бережки тонут в мусоре
Казанским пенсионерам приходится пройти «квиз на выживание», чтобы попасть на химиотерапию, а во Владимирской области реку Шерну превращают в помойку.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале весны получает обращения из разных регионов России.
На «карте проблем» россиян на этой неделе появились Вольск, Бережки и другие небольшие города и деревни. При этом и жители городов-миллионников в отчаянии просят помощи у НСН.
Так, на днях к нам пришел сигнал SOS из Казани, где сложилась странная ситуация с больными стариками, которых некому защитить.
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Казань считается одним из самых красивых городов России, регулярно принимает международные форумы и готовится стать третьей театральной столицей, однако, как оказалось, и здесь не все безоблачно.
Чтобы попасть на прием в единственный в городе Республиканский онкологический диспансер, люди вынуждены занимать очередь в 4-5 утра. В живой очереди - кто не успел, тот опоздал. Доходит даже до драк за место в очереди с участием стариков и безнадежно больных. Такая ситуация сохраняется уже больше года.
«В городе одна онкологическая больница. В направлении написано: подойти к 8 часам. При этом, чтобы к врачу в это время попасть, мы приходим в 4-5 утра, потому что там живая очередь. В 7:15 мы еще на улице стоим, все онкобольные - кто лысый, кто хромой, кто на палочке. У кого есть машина, очередь занимают и там греются. Потом людей пускают в маленькое помещение, где они полчаса толпой стоят, а дальше – в узенький коридор, там тоже толкучка, там драка, можно сказать, в буквальном смысле. В полдевятого только врачи начинают принимать. Но если до 10 вы не успеете, вас не примут. Первый раз мы химию получали полтора года тому назад, приехали к 10 часам, потому что не знали, куда и как идти, а нас отправили домой. Поэтому мы все раньше и раньше приходим», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
Глава Татарстана и мэр Казани обычно оперативно отвечают на запросы НСН. Посмотрим, удастся им решить эту проблему
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Ну а в селе Бережки, расположенном на самом краю Владимирской области в Киржачском районе, другая напасть. Местные власти не могут решит проблему с мусором. В начале зимы они поставили старый дырявый железный контейнер прямо на берегу ручья, впадающего в реку Шерна. В итоге все окрестности в мусоре, который растаскивают собаки, бобры вынуждены плавать в грязи, а местные жители боятся по весне просто утонуть в отходах.
«Администрация населенного пункта вопреки всем правилам и нормам санэпидстанции просто взяли железный бункер и бросили возле ручья. И теперь все, что люди туда кидают - все летит на землю, собаки и кошки растаскивают мусор, из контейнера льется вода, все это попадает в ручей, ручей в Шерну. Ни бетонного покрытия, ни раздельных баков для раздельного мусора, ничего этого вообще нет. Стоит один бак, в него кидают все подряд, собаки это жрут, а администрация не реагирует вообще никак. Они обещали, что это временно, но ситуация остается такой с ноября-декабря. Еще проблема в том, что за нашей деревней очень много садовых товариществ, СНТ. У них тоже должны быть свои бункеры, но они, проезжая мимо нашей деревни, бросают все в наш бункер. Получается, что бункер-то рассчитан только на нашу деревню, а сейчас начнется весна, и все СНТ повезут сюда», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.
Люди просят убрать помойку в другое место или привести ее в цивилизованный вид. Мы попросили губернатора Владимирской области решить мусорный вопрос Бережков.
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