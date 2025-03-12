«Старики дерутся!»: В Казани бросили онкобольных, а Бережки тонут в мусоре

Чтобы попасть на прием в единственный в городе Республиканский онкологический диспансер, люди вынуждены занимать очередь в 4-5 утра. В живой очереди - кто не успел, тот опоздал. Доходит даже до драк за место в очереди с участием стариков и безнадежно больных. Такая ситуация сохраняется уже больше года.

«В городе одна онкологическая больница. В направлении написано: подойти к 8 часам. При этом, чтобы к врачу в это время попасть, мы приходим в 4-5 утра, потому что там живая очередь. В 7:15 мы еще на улице стоим, все онкобольные - кто лысый, кто хромой, кто на палочке. У кого есть машина, очередь занимают и там греются. Потом людей пускают в маленькое помещение, где они полчаса толпой стоят, а дальше – в узенький коридор, там тоже толкучка, там драка, можно сказать, в буквальном смысле. В полдевятого только врачи начинают принимать. Но если до 10 вы не успеете, вас не примут. Первый раз мы химию получали полтора года тому назад, приехали к 10 часам, потому что не знали, куда и как идти, а нас отправили домой. Поэтому мы все раньше и раньше приходим», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Глава Татарстана и мэр Казани обычно оперативно отвечают на запросы НСН. Посмотрим, удастся им решить эту проблему

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Ну а в селе Бережки, расположенном на самом краю Владимирской области в Киржачском районе, другая напасть. Местные власти не могут решит проблему с мусором. В начале зимы они поставили старый дырявый железный контейнер прямо на берегу ручья, впадающего в реку Шерна. В итоге все окрестности в мусоре, который растаскивают собаки, бобры вынуждены плавать в грязи, а местные жители боятся по весне просто утонуть в отходах.