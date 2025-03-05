«Помогите, нет сил!»: В Рязани обнаружен «дом на гейзере», а в Подмосковье жалуются на карьер

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На днях к нам пришло неожиданное обращение от слушателей наших радиостанций. Во время путешествия на квест в Рязань, к людям обратились с просьбой о помощи жители одного из домов на Куйбышевском шоссе. Пожилой мужчина в слезах со словами «помогите, сил уже нет бороться» показал им подъезд трехэтажного дома, откуда уже два месяца валит пар. Местные власти все это время не реагируют на обращения пенсионеров, оставив их один на один с проблемой.

«Меня просто выловил пожилой мужчина. Услышав, что мы из Москвы, он сказал: "Пожалуйста, помогите!". На них никто внимания не обращает. У них из дома просто парит горяченная вода, туда даже в подъезд зайти невозможно. Дом разрушается, стены облупляются, люди дышать не могут на первом этаже, потому что заходишь, а там прямо смог, горячий пар, как на гейзере дом стоит. Соответственно, они просто боятся, что дом рухнет. У подъезда мы видели пожилых людей, которые просто потеряли надежду», - рассказала собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Рязанской области разобраться в ситуации.

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Еще одно обращение пришло к нам от жителей подмосковных деревень Гришино и Коверьянки Дмитровского городского округа. Их проблеме уже два года. Это песчаный карьер, который уже подступил к заборам людей и грозит уничтожением лесу.

«История длится два года. В 2023-м году на обсуждение общественности был вынесен проект генерального плана. Это сельхозземля. В участок объединены не только поле, на котором выращивались растения, а еще огромный кусок леса. Рядом находится реликтовое озеро. Из него вытекает река Камариха, которая является притоком Яхромы, а Яхромы - Волги. На этой территории разбит карьер по добыче песка. Это не просто близко к домам, это около домов, просто впритык к домам, в 50 метрах от заборов. Сейчас у нас роют песок. С утра до ночи стоит гул, повсюду взвесь и запад солярки. Наши населенные пункты - и Коверьянки, и Гришино - находятся на горке. Как показывает опыт Купавны, где была такая же история, у нас не будет воды ни в колодцах, ни в скважинах, потому что водоносные жилы находятся как раз там, где будет выкопан карьер. Вода уйдет, а что будет с озером непонятно. У нас под окнами яма глубиной десять метров, фундаменты просто поедут вниз 100%», - сообщила представительница жителей двух деревень.

Мы обратились в Минприроды России и к подмосковным властям с просьбой разобраться с нарушениями со стороны горе-бизнесменов