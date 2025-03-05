«Помогите, нет сил!»: В Рязани обнаружен «дом на гейзере», а в Подмосковье жалуются на карьер
В Рязани уже два месяца проходят «паровую обработку», пытаясь попасть в свой подъезд, а жители деревень Гришино и Коверьянки боятся, что их дома провалятся в песчаный карьер.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале весны получает обращения из разных регионов России.
Зачастую люди уже не верят в помощь местных властей и считают НСН последним шансом решить их проблемы.
Так, жители рязанского «дома на гейзере» прямым текстом попросили о спасении, а в Подмосковье сразу две деревни страдают от соседства с песчаным карьером.
***
На днях к нам пришло неожиданное обращение от слушателей наших радиостанций. Во время путешествия на квест в Рязань, к людям обратились с просьбой о помощи жители одного из домов на Куйбышевском шоссе. Пожилой мужчина в слезах со словами «помогите, сил уже нет бороться» показал им подъезд трехэтажного дома, откуда уже два месяца валит пар. Местные власти все это время не реагируют на обращения пенсионеров, оставив их один на один с проблемой.
«Меня просто выловил пожилой мужчина. Услышав, что мы из Москвы, он сказал: "Пожалуйста, помогите!". На них никто внимания не обращает. У них из дома просто парит горяченная вода, туда даже в подъезд зайти невозможно. Дом разрушается, стены облупляются, люди дышать не могут на первом этаже, потому что заходишь, а там прямо смог, горячий пар, как на гейзере дом стоит. Соответственно, они просто боятся, что дом рухнет. У подъезда мы видели пожилых людей, которые просто потеряли надежду», - рассказала собеседница НСН.
Мы попросили губернатора Рязанской области разобраться в ситуации.
***
Еще одно обращение пришло к нам от жителей подмосковных деревень Гришино и Коверьянки Дмитровского городского округа. Их проблеме уже два года. Это песчаный карьер, который уже подступил к заборам людей и грозит уничтожением лесу.
«История длится два года. В 2023-м году на обсуждение общественности был вынесен проект генерального плана. Это сельхозземля. В участок объединены не только поле, на котором выращивались растения, а еще огромный кусок леса. Рядом находится реликтовое озеро. Из него вытекает река Камариха, которая является притоком Яхромы, а Яхромы - Волги. На этой территории разбит карьер по добыче песка. Это не просто близко к домам, это около домов, просто впритык к домам, в 50 метрах от заборов. Сейчас у нас роют песок. С утра до ночи стоит гул, повсюду взвесь и запад солярки. Наши населенные пункты - и Коверьянки, и Гришино - находятся на горке. Как показывает опыт Купавны, где была такая же история, у нас не будет воды ни в колодцах, ни в скважинах, потому что водоносные жилы находятся как раз там, где будет выкопан карьер. Вода уйдет, а что будет с озером непонятно. У нас под окнами яма глубиной десять метров, фундаменты просто поедут вниз 100%», - сообщила представительница жителей двух деревень.
Мы обратились в Минприроды России и к подмосковным властям с просьбой разобраться с нарушениями со стороны горе-бизнесменов
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На актера Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
- Басист Blink-182 продал работу Бэнкси почти за 50 млн рублей
- МИД Франции призвал усилить поддержку Украины после прекращения помощи от США
- Путин: Ущерб от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры
- Джордж Клуни дебютирует на Бродвее
- Пособница ВСУ получила 15 лет за покушение на диверсию в Энергодаре
- Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов
- ФСБ задержала россиянина за призывы к госперевороту
- Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт
- СМИ: Режиссер Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Тарковского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru