Станция «Вавиловская» строящейся Троицкой линии метро готова почти на четверть
Станция «Вавиловская» Троицкой линии метро построена на данный момент на 21%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, строители завершают разработку грунта котлована в зоне платформенной части комплекса, практически полностью смонтированы ограждающие конструкции. Кроме того, заканчиваются работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства.
Строители устанавливают монолитные конструкции, бетонируют лоток и внутренние стены подплатформенных помещений. В высокой степени готовности находится устройство жесткого основания пути между станциями «Вавиловская» и «Новаторская».
Специалисты готовятся к проведению монолитных работ на платформенном участке, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Вавиловская» станет одной из самых ярких станций Троицкой линии: отделка колонн будет ярко-желтой, в контрасте с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола.
Станция расположена вдоль Ленинского проспекта, у нее один подземный вестибюль, соединяющийся с подземным пешеходным переходом.
Длина Троицкой линии метро составит 40 километров, она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Планируется, что каждый день веткой будут пользоваться порядка 100 тысяч человек. Возле новых станций живут около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с запуском третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) жители столицы получат новые пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена, передает НСН.
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