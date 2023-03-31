Станция «Вавиловская» строящейся Троицкой линии метро готова почти на четверть

Станция «Вавиловская» Троицкой линии метро построена на данный момент на 21%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строители завершают разработку грунта котлована в зоне платформенной части комплекса, практически полностью смонтированы ограждающие конструкции. Кроме того, заканчиваются работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства.

Строители устанавливают монолитные конструкции, бетонируют лоток и внутренние стены подплатформенных помещений. В высокой степени готовности находится устройство жесткого основания пути между станциями «Вавиловская» и «Новаторская».

Специалисты готовятся к проведению монолитных работ на платформенном участке, добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Вавиловская» станет одной из самых ярких станций Троицкой линии: отделка колонн будет ярко-желтой, в контрасте с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола.