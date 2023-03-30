Собянин: с запуском двух новых диаметров легкого метро на БКЛ появится 10 новых пересадок
С запуском третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) жители столицы получат новые пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, появится сразу 10 новых пересадок на БКЛ метро: четыре из них расположатся на МЦД-3 со станций «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково» (в перспективе), а еще шесть будут на МЦД-4 со станций «Аминьевская», «Тестовская», «Савеловскя», «Марьина Роща», «Рижская» и «Нижегородская».
Глава столицы рассказал, что в ближайшие годы планируется открыть три пересадки на БКЛ с трех новых линий метро Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Собянин отметил, что БКЛ послужила стимулом для дальнейшего развития транспортной системы Москвы.
Ранее сообщалось, что новый подземный переход появится между станцией «Каховская» БКЛ и «Севастопольская».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru