Завершается гидроизоляция перехода между станциями «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линий

Работы по гидроизоляции чугунной обделки подземного перехода между станциями «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининской линий метро завершаются. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, длина подземного коридора составляет 110 метров. Его проходку выполнили в прошлом году. Сейчас строители заканчивают гидроизоляцию чугунной обделки, устанавливают монолитные конструкции в подходных коридорах и распределительном зале пересадки.

Станция «Авиамоторная» желтой ветки находится на 40 метров глубже, чем станция БКЛ, пересадка между ними имеет сложную структуру, отметил глава Стройкомплекса.

«Пассажиры из распределительного зала станции Большой кольцевой линии будут попадать в подземный переход на желтую линию, спустившись на эскалаторе. Сейчас в наклонном ходу пересадочного узла производится монтаж декоративных зонтов водоотведения, эти работы выполнены наполовину», – отметил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что распределительный зал пересадки будет трехуровневым.