Стать взрослее: В Госдуме указали на разницу уроков труда и технологии

Минпросвещения России обсуждает возможность возврата уроков труда в школьную программу, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже сейчас решается этот вопрос, а сам предмет даст возможность молодым ребятам проявить себя. Лантратова эту идею продвигала несколько лет.

«С этим предложением я выступила сразу же, как только пришла в комитет. Только с декабря прошлого года посетила 25 регионов, в каждом из которых проводила встречи с учителями из области и сельской местности. Обсуждали, в том числе, вопросы трудового воспитания. Выяснилось, что во многих школах оно и было. От родителей собирали согласия на привлечение детей к уборке придворовых территорий, к экологическим акциям, потому что без этого невозможно привить детям уважение к чужому труду и собственному. Многие учителя говорили, что важно вести уроки труда в том виде, как они были раньше. Когда девочкам преподавали домоводство с уроками кройки и шитья, готовки, ведения хозяйства, а мальчикам - азы простых хозяйственных и ремесленных работ, моделирование. Одно дело описать, как варить суп, а другое - его сварить», - сказала Лантратова.