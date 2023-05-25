Стать взрослее: В Госдуме указали на разницу уроков труда и технологии
Уроки технологии, которые сейчас есть в школах, никак не могут заменить трудовое воспитание, сказала НСН Яна Лантратова.
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН заявила, что уроки труда позволят освоить азы простых хозяйственных и ремесленных работ.
Минпросвещения России обсуждает возможность возврата уроков труда в школьную программу, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже сейчас решается этот вопрос, а сам предмет даст возможность молодым ребятам проявить себя. Лантратова эту идею продвигала несколько лет.
«С этим предложением я выступила сразу же, как только пришла в комитет. Только с декабря прошлого года посетила 25 регионов, в каждом из которых проводила встречи с учителями из области и сельской местности. Обсуждали, в том числе, вопросы трудового воспитания. Выяснилось, что во многих школах оно и было. От родителей собирали согласия на привлечение детей к уборке придворовых территорий, к экологическим акциям, потому что без этого невозможно привить детям уважение к чужому труду и собственному. Многие учителя говорили, что важно вести уроки труда в том виде, как они были раньше. Когда девочкам преподавали домоводство с уроками кройки и шитья, готовки, ведения хозяйства, а мальчикам - азы простых хозяйственных и ремесленных работ, моделирование. Одно дело описать, как варить суп, а другое - его сварить», - сказала Лантратова.
Собеседница НСН отметила, что уроки технологии и труда разные предметы.
«Уроки технологии, которые сейчас есть в школах, никак не могут заменить трудовое воспитание. Я и сама всегда с удовольствием дежурила в классе, особенно нравилось следить за порядком в школе. С гордостью носила повязку дежурного, будто становилась взрослее. Появлялось важное чувство ответственности не только за себя, но и за свою большую школьную семью. Необходимы эти поправки и с учетом последних изменений в сфере образования. Мы отказались от понятия «образовательная услуга», вернули школе воспитательную функцию. И если говорим о том, что учитель - не обслуживающий персонал, то должны поощрять занятия детей общественно-полезным трудом. Убрать с доски, полить цветы, накрыть столы - это простые задачи, но, игнорируя их, человеку трудно будет выполнить сложные. Ребенка важно приучать к труду. Кроме того, на мой взгляд, хороший педагог не тот, кто уберет за моим ребенком, а тот, кто научит его убирать за собой и поддерживать порядок вокруг себя», - отметила Лантратова.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил в беседе с НСН, что на внедрение урока труда в школах понадобится не меньше десяти лет.
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