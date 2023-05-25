«Не готовы к жизни»: Родители поддержали идею вернуть урок труда в школу

Минпросвещения России обсуждает возможность возврата уроков труда в школьную программу, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, уже сейчас решается этот вопрос, а сам предмет даст возможность молодым ребятам проявить себя. Леткова уверена, что родительское сообщество поддержит инициативу.

«Думаю, что все хорошо воспримут эту инициативу. Действительно, элементарный труд нужен в школах, потому что зачастую ребята не умеют выполнять какие-то бытовые дела. Родители тоже давно говорят, что труд нужен – это наша традиционная российская школа. Дети должны заниматься не только тем, что гвозди забивать, а еще общественно-полезным трудом, работать на пришкольной территории, приносить пользу обществу. Все это поможет им самоопределиться, понять свою значимость, смысл. Многие дети живут потребителями, не понимают своей значимости. Им не нравится такая жизнь. Поэтому они растут в депрессии, хорошо, если это не заканчивается суицидами. Часто ребята не готовы к жизни, потому уроки труда - серьезное направление воспитания», - сказала Леткова.

Собеседница НСН убеждена, что проблем с поиском учителей уроков труда не возникнет.

«Учителей достаточно. Сейчас есть урок технологии, не в таком формате, как труды. Думаю, что здесь проблем не будет», - отметила Леткова.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил в беседе с НСН, что на внедрение урока труда в школах понадобится не меньше десяти лет.

