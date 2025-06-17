Аэропорт «Домодедово» конфисковали в доход государства

Арбитражный суд Московской области обратил в доход государства активы компании «ДМЕ холдинг», которая управляет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово». Об этом пишут «Ведомости».

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Иск был подан Генпрокуратурой РФ. Ведомство потребовало признать недействительными (ничтожными) ряд совершенных с 2016 года сделок.

«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Решение подлежит к немедленному исполнению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что Дмитрий Каменщик купил активы воздушной гавани через иностранных физлиц и офшоры, что позволило ему скрыть свой статус приобретателя.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Аэропорт ДомодедовоГосдумаКонфискация

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