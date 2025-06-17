Аэропорт «Домодедово» конфисковали в доход государства

Иск был подан Генпрокуратурой РФ. Ведомство потребовало признать недействительными (ничтожными) ряд совершенных с 2016 года сделок.

«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Решение подлежит к немедленному исполнению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что Дмитрий Каменщик купил активы воздушной гавани через иностранных физлиц и офшоры, что позволило ему скрыть свой статус приобретателя.

