Аэропорт «Домодедово» конфисковали в доход государства
Арбитражный суд Московской области обратил в доход государства активы компании «ДМЕ холдинг», которая управляет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово». Об этом пишут «Ведомости».
Иск был подан Генпрокуратурой РФ. Ведомство потребовало признать недействительными (ничтожными) ряд совершенных с 2016 года сделок.
«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Решение подлежит к немедленному исполнению», – говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме.
Ранее источник «Известий» в правоохранительных органах заявил, что Дмитрий Каменщик купил активы воздушной гавани через иностранных физлиц и офшоры, что позволило ему скрыть свой статус приобретателя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru