Аэропорт «Домодедово» после национализации могут выкупить российские миллиардеры, процесс затянется, что негативно скажется на работе предприятия, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Арбитражный суд Московской области 14 мая проведет основные слушания по иску Генпрокуратуры о национализации аэропорта Домодедово. В 2016 году его основной владелец Дмитрий Каменщик купил активы авиахаба через иностранных физлиц и офшоры, что позволило ему скрыть свой статус приобретателя, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. По версии Генпрокуратуры, с того момента Каменщик и его компаньон Валерий Коган вывели из России более 18 млрд рублей под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов. Горбачев уверен, что аэропорту это не пойдет на пользу.

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«Когда начинаются такие вещи, они всегда в отрицательную сторону для потребителей работают. Пока все это будет решаться, пока будут национализировать, проводить торги…Государство вряд ли себе оставит такой неудобный участок. В аэропорту работает до 20 тысяч сотрудников. Пока все эти процедуры будут идти, как бы нам не загубить предприятие. По отрасли может быть только ухудшение. Сегодня в аэропорту обслуживаются 25-30 миллионов пассажиров, мы загубим его. Каменщик фактически создавал аэропорт с нуля. Уже какие-то аресты наложены, нормально работать аэропорт уже до конца не может, подписывать контракты, например», - объяснил он.

Горбачев рассказал, какая судьба ждет аэропорт после национализации.

«У нас есть такие структуры как «Новапорт», «Аэропорты регионов», «Аэродинамика». Это все структуры, входящие в холдинги наших миллиардеров. Может быть, они купят. Возможно, у Вексельберга (группа компаний «Ренова») или Ротенберга (35% в компании TPS Avia, контролирующей международный аэропорт Шереметьево, прим. НСН) появятся деньги», - предположил собеседник НСН.

Нынешний владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик сделал из него настоящий бриллиант, и нужно не обвинять его, а поблагодарить и попросить и дальше развивать этот важнейший для Москвы и области авиаузел. Об этом в беседе с НСН заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

