Рютте призвал НАТО покопаться в запасах и найти оружие для Киева
3 февраля 202617:57
Странам НАТО следует делать больше для военной помощи Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
На пресс-конференции в Киеве он указал, что входящие в НАТО государства работают над обеспечением доставки «большего количества оружия как можно быстрее».
«Я продолжаю работать с союзниками, призываю их покопаться в своих запасах», - добавил генсек.
Ранее Рютте заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
