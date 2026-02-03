Ничего не решает: В России ответили генсеку НАТО о войсках на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте ничего не решает в переговорах по Украине, заявил НСН Константин Долгов.
Россия не согласится на сделку при вводе иностранных контингентов на Украину, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Иностранные контингенты появятся на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде. Долгов объяснил такую риторику генсека.
«Наша позиция понятная, мы ее много раз публично заявляли: никаких контингентов из стран НАТО на территории Украины. Вопрос закрыт для нас. Как это прописывать? Еще пока переговоры не на финальной стадии, но есть формулировки по гарантиям, которые должны предполагать ясность. А если будут нарушения, будут и вытекающие последствия для этих контингентов, они станут законными военными целями. Генсек НАТО прекрасно это понимает, это делается для того, чтобы максимально усложнить поиск переговорных развязок. Он в этом вопросе ничего не решает, он никто, просто зарплату получает. В НАТО решают все только США, а Рютте просто чиновник. Такие заявления он делает, так как сейчас есть европейская линия на затягивание конфликта», - рассказал он.
Украинский лидер Владимир Зеленский будет срывать переговоры с Москвой, пока американцы «не дадут ему по зубам серьезно», заявил НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
