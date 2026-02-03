«Наша позиция понятная, мы ее много раз публично заявляли: никаких контингентов из стран НАТО на территории Украины. Вопрос закрыт для нас. Как это прописывать? Еще пока переговоры не на финальной стадии, но есть формулировки по гарантиям, которые должны предполагать ясность. А если будут нарушения, будут и вытекающие последствия для этих контингентов, они станут законными военными целями. Генсек НАТО прекрасно это понимает, это делается для того, чтобы максимально усложнить поиск переговорных развязок. Он в этом вопросе ничего не решает, он никто, просто зарплату получает. В НАТО решают все только США, а Рютте просто чиновник. Такие заявления он делает, так как сейчас есть европейская линия на затягивание конфликта», - рассказал он.

Украинский лидер Владимир Зеленский будет срывать переговоры с Москвой, пока американцы «не дадут ему по зубам серьезно», заявил НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

