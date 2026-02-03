Первого замглаву Сергиева Посада задержали и обвинили в коррупции
Сотрудники ФСБ РФ задержали первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает RT.
В ведомстве рассказали, что также были задержаны четверо сотрудников администрации городского округа и трое предпринимателей.
В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области указали, что всем задержанным было предъявлено обвинение в коррупции и мошенничестве.
«С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства... а также получали взятки... Общая сумма взяток порядка четырёх млн рублей», - уточнили следователи.
Ранее по подозрению в причастности к коррупции был задержан глава Минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
