Первого замглаву Сергиева Посада задержали и обвинили в коррупции

В ведомстве рассказали, что также были задержаны четверо сотрудников администрации городского округа и трое предпринимателей.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области указали, что всем задержанным было предъявлено обвинение в коррупции и мошенничестве.

«С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали денежные средства... а также получали взятки... Общая сумма взяток порядка четырёх млн рублей», - уточнили следователи.

Ранее по подозрению в причастности к коррупции был задержан глава Минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

