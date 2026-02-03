Опять «запачкался»: В чем собирается признаться Клинтон из-за дела Эпштейна
Малек Дудаков заявил НСН, что если на вечеринках Эпштейна присутствовали многие представители американской элиты, то Билл Клинтон помимо этого имел с ним еще и тесные приятельские отношения.
Выступление Билла Клинтона по делу финансиста Джеффри Эпштейна – это не попытка атаковать американского лидера Дональда Трампа, это попытка оправдаться самому, заявил американист Малек Дудаков в беседе с НСН.
Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету палаты представителей по надзору в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья. Дудаков предположил, о чем пойдет речь.
«Ничего удивительного нет в том, что Клинтоны будут давать показания. Во всем этом скандале в большей степени запачкались именно они. Понятно, что в вечеринках Эпштейна участвовали очень многие представители американской элиты, но Билл Клинтон имел тесные приятельские отношения с Эпштейном еще с 90-х годов. В начале нулевых он создал свой фонд, одним из первых членов совета директоров как раз был Джеффри Эпштейн. Настолько у них были близкие отношения, которые во всем переплетались. Клинтон был первым, кто стал летать на частных самолетах Эпштейна на самые разные локации. Хотелось бы услышать подробности от самого Клинтона, чтобы он попытался как-то оправдаться. Я думаю, что он просто скажет, что знал Эпштейна не так близко. Вряд ли мы услышим серьезные разоблачения, при этом ложь под присягой – это уголовное преступление. Это не является никакой попыткой атаки на Трампа, это попытка оправдаться. При этом все соучастники вечеринок Эпштейна вышли сухими из воды. Я не думаю, что Билл Клинтон окажется за решеткой», - рассказал он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп написал, что, в отличие от тех, кто, по его словам, распространяет клевету, он не имел отношения к поездкам на «печально известный остров», тогда как среди демократов и связанных с ними спонсоров такие визиты якобы были распространены.
