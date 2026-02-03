Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинение

Мужчине, который был задержан по делу об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение. Об этом со ссылкой на городское ГСУ СК РФ сообщает RT.

Уточняется, что 38-летнего мужчину обвинили по статье «Убийство малолетнего».

«В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребёнка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что 9-летний Павел Тифитулин ушёл из дома на Красносельском шоссе 30 января и не вернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
