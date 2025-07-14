СМИ: Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 58 тысяч
Более 58 тысяч палестинцев погибли в ходе конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
По данным властей, число подтвержденных из-за действий Израиля жертв возросло до 58026. Более половины погибших с момента обострения конфликта в октябре 2023 года - женщины и дети.
Кроме того, минздрав Газы сообщил, что в ходе военных действий были ранены как минимум 138500 человек.
Между тем генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Ладзарини назвал Газу кладбищем детей и голодающих, пишет 360.ru. Он отметил, что «бездействие приведет к большему хаосу», и необходимо действовать.
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