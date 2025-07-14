Умер режиссер Александр Митта

Режиссер, народный артист России Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил сын кинематографиста Евгений Митта.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», - написал Митта-младший в соцсетях.

Александр Митта родился в 1933 году в Москве. В 1955-м будущий кинематографист окончил инженерно-строительный факультет МИСИ им. В. В. Куйбышева, работал графиком-карикатуристом в журналах, а в 1960-м стал выпускником режиссерского факультета ВГИКа. Как режиссер и сценарист Митта снял десятки картин, в том числе «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Затерянный в Сибири», «Граница. Таежный роман».

В последнее время кинематографист боролся с онкологическим заболеванием, напоминает РЕН ТВ.

