Умер режиссер Александр Митта
Режиссер, народный артист России Александр Митта умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил сын кинематографиста Евгений Митта.
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», - написал Митта-младший в соцсетях.
Александр Митта родился в 1933 году в Москве. В 1955-м будущий кинематографист окончил инженерно-строительный факультет МИСИ им. В. В. Куйбышева, работал графиком-карикатуристом в журналах, а в 1960-м стал выпускником режиссерского факультета ВГИКа. Как режиссер и сценарист Митта снял десятки картин, в том числе «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Затерянный в Сибири», «Граница. Таежный роман».
В последнее время кинематографист боролся с онкологическим заболеванием, напоминает РЕН ТВ.
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