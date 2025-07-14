В ЛНР остались без света более 144 тысяч абонентов

Десятки тысяч абонентов остались без электроэнергии в Луганской Народной Республике из-за непогоды. Об этом сообщили в правительстве региона.

«По состоянию на 9:00 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов», - указали власти.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Антрацитовском, Краснолучском, Лисичанском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Рубежанском, Северодонецком, Старобельском, Стахановском районах. К восстановительным работам привлекли 108 бригад из 384 человек и 119 единиц техники.

Как отметили в правительстве, работы продолжат до полного восстановления электроснабжения всех абонентов.

Ранее в Шахтах Ростовской области более шести тысяч человек остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

