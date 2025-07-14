Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил программу развлечений для детей
Дети смогут проявить свои таланты на пяти развлекательных островках, сразиться в баскетбол и аэрохоккей, и попрыгать под летним небом на батутах.
В рамках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в столичном кинопарке «Москино», будет представлена насыщенная развлекательная программа для детей, которые смогут продемонстрировать свои спортивные и творческие таланты.
За два дня под открытым небом выступят около 20 артистов. Рок-музыканты займут главную сцену фестиваля, а киносцена соберет актеров, имеющих свои музыкальные группы. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, ведущие «НАШЕго Радио» приготовили для зрителей увлекательные интерактивы. При этом детей будет ждать большая игротека.
«Приглашаем всех детей и родителей на наш фестиваль – помимо музыкальной программы гостей ждут активные игры и творческие открытия. Это прекрасный шанс провести время всей семьей, погрузившись в приятную атмосферу. Мы подготовили разнообразные развлечения, чтобы каждый ребенок нашел себе занятие по душе, а взрослые с удовольствием ненадолго вернулись бы в детство», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.
На пяти уютных развлекательных островках малыши, приехавшие на фестиваль с родителями, смогут принять участие в дружеских состязаниях. Так, «Машина времени» поможет ребятам вспомнить важные исторические даты, на «Острове скорости и внимания» надо будет показать быстроту реакции, а «Арена быстрых и умных» научит юных посетителей фестиваля складывать из букв слова.
На специальных площадках можно будет попрыгать на батутах, сразиться в аэрохоккей и баскетбол. Для творческих натур пройдут увлекательные мастер-классы. Кроме того, профессиональные художники нанесут всем желающим красочный аквагрим.
В этом году хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На фестивале также выступят Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», актер театра и кино Гоша Куценко со своей группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая». Подробную программу фестиваля смотрите на сайте: nashe.ru
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает около полумиллиона человек.
Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин ранее говорил НСН, что фестиваль "НАШИ В ГОРОДЕ» обещает быть искрометным. По его словам, очень важно то, что он будет «музыкально-семейным». Шахрин пригласил всех поклонников рок-музыки приезжать на фестиваль с детьми.
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