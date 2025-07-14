Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил программу развлечений для детей

«Приглашаем всех детей и родителей на наш фестиваль – помимо музыкальной программы гостей ждут активные игры и творческие открытия. Это прекрасный шанс провести время всей семьей, погрузившись в приятную атмосферу. Мы подготовили разнообразные развлечения, чтобы каждый ребенок нашел себе занятие по душе, а взрослые с удовольствием ненадолго вернулись бы в детство», – сказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

На пяти уютных развлекательных островках малыши, приехавшие на фестиваль с родителями, смогут принять участие в дружеских состязаниях. Так, «Машина времени» поможет ребятам вспомнить важные исторические даты, на «Острове скорости и внимания» надо будет показать быстроту реакции, а «Арена быстрых и умных» научит юных посетителей фестиваля складывать из букв слова.

На специальных площадках можно будет попрыгать на батутах, сразиться в аэрохоккей и баскетбол. Для творческих натур пройдут увлекательные мастер-классы. Кроме того, профессиональные художники нанесут всем желающим красочный аквагрим.

В этом году хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На фестивале также выступят Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», актер театра и кино Гоша Куценко со своей группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».

До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая». Подробную программу фестиваля смотрите на сайте: nashe.ru