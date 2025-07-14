У южных берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у южного побережья Испании. Об этом заявили в Национальном географическом институте страны.

Подземные толчки произошли в 07.13 (08.13 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 2 километров.

По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сейсмособытие зафиксировали в 55 километрах юго-восточнее города Альмерия.

Данных о жертвах или разрушениях нет.

Между тем у побережья Японии произошли 2002 землетрясения за минувшие три недели, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИспания

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