У южных берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
14 июля 202509:26
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у южного побережья Испании. Об этом заявили в Национальном географическом институте страны.
Подземные толчки произошли в 07.13 (08.13 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 2 километров.
По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сейсмособытие зафиксировали в 55 километрах юго-восточнее города Альмерия.
Данных о жертвах или разрушениях нет.
Между тем у побережья Японии произошли 2002 землетрясения за минувшие три недели, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей
- Умер режиссер Александр Митта
- У южных берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объявил программу развлечений для детей
- СМИ: Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 58 тысяч
- В Анталье освободили россиянку, оставившую в аэропорту новорожденную дочь
- ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму перед 9 мая
- Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
- ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии
- Над регионами России уничтожили 11 украинских БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru