У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей

По состоянию на 09:00 мск в очереди со стороны Тамани остаются 1200 машин. Время ожидания составляет более трех часов. При этом со стороны Керчи скопилась очередь из 420 авто.

«Ожидание около двух часов», - указано в сообщении.

Накануне более тысячи машин скопилось в очереди у Крымского моста со стороны Тамани, напоминает РЕН ТВ.

