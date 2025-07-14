У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей
14 июля 202509:47
Свыше 1600 автомобилей находится в очереди на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра по автодорогам о ситуации на переправе.
По состоянию на 09:00 мск в очереди со стороны Тамани остаются 1200 машин. Время ожидания составляет более трех часов. При этом со стороны Керчи скопилась очередь из 420 авто.
«Ожидание около двух часов», - указано в сообщении.
Накануне более тысячи машин скопилось в очереди у Крымского моста со стороны Тамани, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru