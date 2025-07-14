При перестрелке в Ингушетии пострадали два человека

Перестрелка произошла в Ингушетии, пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как отметили в ведомстве, накануне вечером стало известно о поступлении в республиканскую клиническую больницу двух 42-летних жителей Назрани с огнестрельными ранениями. Правоохранители установили, что раненые получили травмы у рынка «Магас» на окраине села Экажево. В ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, пострадавшие «произвели друг в друга выстрелы из оружия неустановленного образца».

По данным МВД, оба мужчины получили по несколько огнестрельных ранений. Их поместили в реанимацию. Проверку по факту ЧП лично контролирует министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин.

Ранее драка со стрельбой произошла в Иркутске, в ней участвовало около десяти человек, правоохранители ведут расследование инцидента, пишет «Свободная пресса».

