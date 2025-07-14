«Стереть с лица земли»: Россию призвали «показать зубы» в ответ на действия Трампа
России пора перестать прятать козыри в рукаве и стесняться напоминать, что она, вообще-то, при желании может стереть Америку с лица земли, пока Трамп хвастается новыми антироссийскими шагами, заявил НСН Павел Кошкин.
Президент США Дональд Трамп гордится своей жесткостью в адрес России и неоднократно хвастался введенными против РФ санкциями, поэтому его свежие действия не означают ничего принципиально нового кроме показной суровости. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Два источника Axios ранее сообщили, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок вооружения на Украину, который будет включать поставки наступательного оружия. Перед этим Трамп заявлял, что намеревается поставить Киеву преимущественно оборонительное вооружение. Помимо этого, CBS News пишет, что Трамп может выделить Киеву $5 млрд из замороженных в США активов России. Кошкин напомнил, что для Трампа не в новинку диаметрально менять свою риторику.
«Трамп, когда его называли рукой Кремля, неоднократно повторял, что он для России сделал больше плохих вещей, чем это мог себе позволить любой предыдущий президент США. И он этим гордится. Что касается ракет, то дальнобойные уже давно находятся в вооруженных силах Украины, это и Storm Shadow, и Scalp. Что касается Москвы, то ее уже ни раз атаковали, дроны долетали вплоть до Кремля. Ракетами он Киев не засыплет, потому что оказалось, что их у США нет. Конечно же, это сигнал, чтобы в мире понимали, как руководитель нынешнего Белого дома в Вашингтоне относится к России. Но при этом я не вижу экзистенциональной угрозы для России. Это некие обещания суровости. Самое сильное оружие – это односторонние экономические санкции, считает Трамп, но применять их против России уже небезопасно. Они сразу же бьют вторым концом по мировой экономике и США», - рассказал он.
В свете последних заявлений в политическом поле Кошкин указал на необходимость России ужесточать и свою риторику, а также повышать самооценку в международном плане.
«Посмотрите, какие ужасные условия поставили нам и в экономике, и в военной сфере, а мы выстояли, мы сейчас по многим показателям растем, растет наша самостоятельность. Надо об этом больше говорить, надо больше работать над уверенностью, над самооценкой. Вот мы видим угрозы забросать ракетами Москву. Ну так у нас есть возможность вообще стереть Америку с лица земли. Но мы об этом не говорим, у нас не принято. Мы же не агрессоры. Нам нужно повышать самооценку в международных отношениях», - подытожил он.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что недоволен действиями российского президента Владимира Путина по Украине. Последний раз на этом фоне он анонсировал для России «маленький сюрприз», не уточнив, о чем идет речь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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