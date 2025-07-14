Президент США Дональд Трамп гордится своей жесткостью в адрес России и неоднократно хвастался введенными против РФ санкциями, поэтому его свежие действия не означают ничего принципиально нового кроме показной суровости. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Два источника Axios ранее сообщили, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок вооружения на Украину, который будет включать поставки наступательного оружия. Перед этим Трамп заявлял, что намеревается поставить Киеву преимущественно оборонительное вооружение. Помимо этого, CBS News пишет, что Трамп может выделить Киеву $5 млрд из замороженных в США активов России. Кошкин напомнил, что для Трампа не в новинку диаметрально менять свою риторику.

«Трамп, когда его называли рукой Кремля, неоднократно повторял, что он для России сделал больше плохих вещей, чем это мог себе позволить любой предыдущий президент США. И он этим гордится. Что касается ракет, то дальнобойные уже давно находятся в вооруженных силах Украины, это и Storm Shadow, и Scalp. Что касается Москвы, то ее уже ни раз атаковали, дроны долетали вплоть до Кремля. Ракетами он Киев не засыплет, потому что оказалось, что их у США нет. Конечно же, это сигнал, чтобы в мире понимали, как руководитель нынешнего Белого дома в Вашингтоне относится к России. Но при этом я не вижу экзистенциональной угрозы для России. Это некие обещания суровости. Самое сильное оружие – это односторонние экономические санкции, считает Трамп, но применять их против России уже небезопасно. Они сразу же бьют вторым концом по мировой экономике и США», - рассказал он.