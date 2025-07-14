СМИ: В Москве госпитализировали телеведущую Татьяну Миткову
Телеведущая Татьяна Миткова экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, самочувствие 69-летней Митковой ухудшилось на фоне онкологического заболевания.
«В 2009 году ей поставили диагноз и начали лечение. В 2016 нашли метастаз, который появился из-за недуга. С того же года женщина проходит химиотерапию», - пишет Mash.
Издание отмечает, что журналистка попала в больницу из-за слабого иммунитета. Медики решили продолжать текущую химиотерапию Митковой.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации телеведущего Николая Дроздова. Однако позднее его друг, художник Константин Мирошник, опроверг эту информацию, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru