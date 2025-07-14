В Эстонии переименовали Русский театр

Русский театр в эстонском Таллине переименован, теперь учреждение официально называется Театр Сюдалинна. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

«Министр культуры Хейди Пурга подписала приказ, согласно которому Русский театр официально сменил название на Театр Сюдалинна», - отмечается в сообщении.

Новое наименование в переводе с эстонского языка означает «сердце города». Власти также утвердили новую редакцию устава учреждения.

Бывший Русский театр - единственный профессиональный театр в Эстонии, где ставят спектакли на русском языке.

Ранее Эстония отказалась от школ с преподаванием на русском языке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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