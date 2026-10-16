Названы самые распространенные осенние ошибки водителей
Главная осенняя ошибка водителей - это езда в летнем режиме. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова.
Она указала, что водители не снижают скорость и не увеличивают дистанцию, тогда как осенью на мокрой дороге сцепление шин с покрытием ухудшается, что ведёт к увеличению тормозного пути. В результате можно не успеть остановиться перед другой машиной или пешеходом.
Также водители часто недооценивают опасность луж и колеи. На высокой скорости из-за воды может возникнуть аквапланирование и, соответственно, сцепление с дорогой будет потеряно частично или полностью.
Кроме того, листва, грязь или наледь на асфальте грозят заносом даже при простом повороте руля и, тем более, при резких перестроениях и торможении.
Эксперт подчеркнула, что главное правило вождения осенью - плавное выполнение всех действий. А также соответствующая подготовка машины к сезону.
Ранее в МВД рассказали, что превышение скорости стало лидером по числу штрафов, выписанных водителям в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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