Названы самые распространенные осенние ошибки водителей

Она указала, что водители не снижают скорость и не увеличивают дистанцию, тогда как осенью на мокрой дороге сцепление шин с покрытием ухудшается, что ведёт к увеличению тормозного пути. В результате можно не успеть остановиться перед другой машиной или пешеходом.

Также водители часто недооценивают опасность луж и колеи. На высокой скорости из-за воды может возникнуть аквапланирование и, соответственно, сцепление с дорогой будет потеряно частично или полностью.

Кроме того, листва, грязь или наледь на асфальте грозят заносом даже при простом повороте руля и, тем более, при резких перестроениях и торможении.

Эксперт подчеркнула, что главное правило вождения осенью - плавное выполнение всех действий. А также соответствующая подготовка машины к сезону.

Ранее в МВД рассказали, что превышение скорости стало лидером по числу штрафов, выписанных водителям в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

