Шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе
Шестеро детей, в том числе семимесячный ребенок, пострадали в ДТП в Уфе. Об этом в своём канале в «Максе» сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Он уточнил, что авария произошла на Монументе Дружбы. К месту ДТП были направлены четыре бригады скорой помощи.
«После обследования и оказания медицинской помощи пятеро пациентов направлены на амбулаторное лечение. Госпитализирована 35-летняя женщина и семимесячный ребёнок, состояние которых оценивается как тяжёлое», - добавил министр.
Ранее три человека погибли и ещё четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей
- Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки
- Путин: Освобождение ДНР остается одной из главных задач
- «Лучше б молчала»: Почему Долиной больше не дадут машину с мигалками
- Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым
- Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда
- Военэксперт Матвийчук: Запад продолжает поставлять Украине разведданные
- Член жюри «Грэмми» раскрыл шансы Ay Yola стать номинантами
- Синоптик Шувалов пообещал москвичам последние теплые выходные осени
- Шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе