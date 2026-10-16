Шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе

Он уточнил, что авария произошла на Монументе Дружбы. К месту ДТП были направлены четыре бригады скорой помощи.

«После обследования и оказания медицинской помощи пятеро пациентов направлены на амбулаторное лечение. Госпитализирована 35-летняя женщина и семимесячный ребёнок, состояние которых оценивается как тяжёлое», - добавил министр.

Ранее три человека погибли и ещё четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».