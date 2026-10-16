Шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе

Шестеро детей, в том числе семимесячный ребенок, пострадали в ДТП в Уфе. Об этом в своём канале в «Максе» сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

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Он уточнил, что авария произошла на Монументе Дружбы. К месту ДТП были направлены четыре бригады скорой помощи.

«После обследования и оказания медицинской помощи пятеро пациентов направлены на амбулаторное лечение. Госпитализирована 35-летняя женщина и семимесячный ребёнок, состояние которых оценивается как тяжёлое», - добавил министр.

Ранее три человека погибли и ещё четверо пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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