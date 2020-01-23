Багаж прилетевших из Юго-Восточной Азии россиян проверят на наличие коронавируса

К слову, накануне в Санкт-Петербурге в больницу были доставлены два пациента с подозрением на коронавирус, однако позже выяснилось, что пациентам диагностировали ОРВИ. Несмотря на это, в российских аэропортах усилены меры безопасности.

Ранее НСН писала, что власти китайского Уханя, где зафиксировано наиболее масштабное распространение коронавируса, временно заблокируют сообщение с городом. Связь с ним будет приостановлена с 23 января с 10.00 по местному времени (05.00 мск). В частности, в городе закроется аэропорт, прервется движение поездов и общественного транспорта города.

