Багаж прилетевших из Юго-Восточной Азии россиян проверят на наличие коронавируса
Весь багаж и ручную кладь прилетевших из всех государств Юго-Восточной Азии россиян проверят вручную на наличие смертельно опасного коронавируса. Как отмечают «Известия», об этом сообщили в Россельхознадзоре. Специалисты полагают, что инфекция может попасть на территорию нашей страны в посылках и даже в замороженных продуктах, поскольку хорошо переносит холод, подчеркивает телеканал «360». По последним данным, число жертв китайского коронавируса достигло 17 человек. Большинство случаев заражения зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде и США.
К слову, накануне в Санкт-Петербурге в больницу были доставлены два пациента с подозрением на коронавирус, однако позже выяснилось, что пациентам диагностировали ОРВИ. Несмотря на это, в российских аэропортах усилены меры безопасности.
Ранее НСН писала, что власти китайского Уханя, где зафиксировано наиболее масштабное распространение коронавируса, временно заблокируют сообщение с городом. Связь с ним будет приостановлена с 23 января с 10.00 по местному времени (05.00 мск). В частности, в городе закроется аэропорт, прервется движение поездов и общественного транспорта города.
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