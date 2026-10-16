Синоптик Шувалов пообещал москвичам последние теплые выходные осени
Синоптик Александр Шувалов рассказал НСН, что в ближайшие выходные погода еще будет теплой, однако уже с понедельника в столичном регионе ожидается похолодание.
Москвичей ждут последние теплые выходные, а со следующей недели температура воздуха значительно снизится, однако из-за роста атмосферного давления установится сухая и солнечная погода, поделился с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Ожидаются теплые выходные. Температуры дневные будут +15°C, ночные — выше +5°C. Затем в ночь на понедельник пройдет небольшой дождик, и после этого понижение температуры. Из-за перехода ветра с южного на северный и северо-восточный, ночью будет понижение температуры до 3-5°C, а днем — до 8-10°C. Потом последуют заморозки и по области, температурный режим днем также где-то около 8-10°C. Ко всему прочему с воскресенья до вторника ожидается и рост атмосферного давления на 10-15 мм ртутного столба — до 765-768 мм. Однако обязательно будет солнце, потому что высокое давление предполагает ясное небо и отсутствие облаков», — поделился специалист.
Шувалов добавил, что, несмотря на грядущее похолодание, автомобилистам еще рано задумываться о смене летней резины на зимнюю.
Ранее в пресс-центре НСН Александр Шувалов рассказывал, что есть предпосылки, что в ряде регионов предстоящая зима может быть холоднее обычного.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет 16 966 рублей
- Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки
- Путин: Освобождение ДНР остается одной из главных задач
- «Лучше б молчала»: Почему Долиной больше не дадут машину с мигалками
- Певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым
- Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда
- Военэксперт Матвийчук: Запад продолжает поставлять Украине разведданные
- Член жюри «Грэмми» раскрыл шансы Ay Yola стать номинантами
- Синоптик Шувалов пообещал москвичам последние теплые выходные осени
- Шестеро детей пострадали в ДТП в Уфе