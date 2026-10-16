Синоптик Шувалов пообещал москвичам последние теплые выходные осени

Синоптик Александр Шувалов рассказал НСН, что в ближайшие выходные погода еще будет теплой, однако уже с понедельника в столичном регионе ожидается похолодание.

Москвичей ждут последние теплые выходные, а со следующей недели температура воздуха значительно снизится, однако из-за роста атмосферного давления установится сухая и солнечная погода, поделился с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Ожидаются теплые выходные. Температуры дневные будут +15°C, ночные — выше +5°C. Затем в ночь на понедельник пройдет небольшой дождик, и после этого понижение температуры. Из-за перехода ветра с южного на северный и северо-восточный, ночью будет понижение температуры до 3-5°C, а днем — до 8-10°C. Потом последуют заморозки и по области, температурный режим днем также где-то около 8-10°C. Ко всему прочему с воскресенья до вторника ожидается и рост атмосферного давления на 10-15 мм ртутного столба — до 765-768 мм. Однако обязательно будет солнце, потому что высокое давление предполагает ясное небо и отсутствие облаков», — поделился специалист.

Шувалов добавил, что, несмотря на грядущее похолодание, автомобилистам еще рано задумываться о смене летней резины на зимнюю.

Ранее в пресс-центре НСН Александр Шувалов рассказывал, что есть предпосылки, что в ряде регионов предстоящая зима может быть холоднее обычного.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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