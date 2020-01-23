Люди могли подхватить китайский коронавирус от змей
Китайские ученые выдвинули гипотезу, согласно которой источником возникновения нового коронавируса, стремительно распространяющегося по миру, могли стать змеи. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Специалисты изучили генетический код вируса и выяснили, что наиболее близкими к нему являются генетические коды двух видов змей – южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.
При этом, как известно, в Китае достаточно распространена практика употребления в пищу змей и других диких животных.
Впрочем, издание подчеркивает, что единого мнения в китайском научном сообществе по данному вопросу нет. Многие оспаривают возможность передачи вируса от змей к людям.
Напомним, число погибших от вируса в Китае приближается к 20, инфицированных - несколько сотен. Заболевших уже выявили в Японии, Таиланде, США, Южной Корее и других странах.
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