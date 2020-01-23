Люди могли подхватить китайский коронавирус от змей

Специалисты изучили генетический код вируса и выяснили, что наиболее близкими к нему являются генетические коды двух видов змей – южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

При этом, как известно, в Китае достаточно распространена практика употребления в пищу змей и других диких животных.

Впрочем, издание подчеркивает, что единого мнения в китайском научном сообществе по данному вопросу нет. Многие оспаривают возможность передачи вируса от змей к людям.

Напомним, число погибших от вируса в Китае приближается к 20, инфицированных - несколько сотен. Заболевших уже выявили в Японии, Таиланде, США, Южной Корее и других странах.

