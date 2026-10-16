Башкирская группа Ay Yola вошла в бюллетень первого раунда голосования музыкальной премии Grammy, сообщили НСН в пресс-службе ON Лейбла. Коллектив попал в число возможных претендентов на номинацию в категориях «Лучший альбом глобальной музыки» (альбом Ural Batyr) и «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала» (трек Aihylyu). Мирошниченко объяснил, что включение в список «Грэмми» — стандартная процедура, и само по себе не является достижением.

«Выдвижение в предварительный список — это стандартная процедура, которую может выполнить голосующий член "Грэмми", либо лейбл, который имеет право выдвигать кандидатов в этот список. И потом в каждой категории и подкатегории этот список виден в ходе голосования. В зависимости от популярности и масштабности номинации он колеблется от 50 соискателей до нескольких тысяч иногда. И прохождение этой стандартной процедуры — это не достижение, не титул. Некоторые артисты, кто-то по незнанию, а кто-то ради хайпа, преподносят эту историю как некое достижение, чуть ли не как Гагарин в космос слетал, что на самом деле не совсем верно. 12 числа начался первый раунд голосования. Далее из этого списка артисты или группы, которые получают максимальное количество голосов членов жюри Академии, попадают в пятерку номинантов. И вот уже номинация и сама победа — это серьезная история, это уже официальный титул и огромное достижение. А все, что перед этим — это просто формализм», — пояснил собеседник НСН.

При этом он отметил, что результаты голосования первого раунда не всегда можно предсказать, так как даже мировая известность не является залогом попадания в номинацию. При этом у лейблов есть свои инструменты, как заработать больше голосов жюри.

«Если говорить о шансах, то "Грэмми" — история иногда очень предсказуемая, иногда, наоборот. За пять лет членства в "Грэмми" я заметил, что есть обойма артистов, которых поддерживают крупнейшие лейблы, и они регулярно получают номинации или побеждают. И в то же время я регулярно вижу в списках голосования немалое количество действительно крупных артистов с именем, и они не получают ни номинации, ни тем более победы. Где-то это борьба мейджор-лейбл, а где-то — банальная лотерея. Не обходится и без маркетинга. Есть артисты, которые вкладывают серьезные деньги в маркетинговые кампании, всячески продвигают свой альбом, релиз, сингл: от банальной рекламы в соцсетях до точечных рассылок членам Академии. Есть целые агентства, которые за определенную плату продвигают артистов, имея базу данных голосующих членов жюри. Я каждый день получаю порядка десяти писем с агитацией за того или иного артиста», — рассказал Мирошниченко.