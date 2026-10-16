Военэксперт Матвийчук: Запад продолжает поставлять Украине разведданные
Запад продолжает предоставлять Вооружённым силам Украины (ВСУ) разведданные и осуществлять наведение. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его мнению, даже полный запрет Starlink для украинской армии не решит проблему, так как имеются другие системы — английские, немецкие и французские.
«Если Запад перестанет поставлять разведывательные сведения, тогда пойдет большая проблема. Но это тоже проблема ввиду того, что объединенная разведывательная система НАТО полностью на стороне Украины», — указал он.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил «Радиоточке НСН», что Европа не сможет заменить Starlink, а без него у ВСУ будут серьезные проблемы, чреватые чередой поражений.
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