Военэксперт Матвийчук: Запад продолжает поставлять Украине разведданные

По его мнению, даже полный запрет Starlink для украинской армии не решит проблему, так как имеются другие системы — английские, немецкие и французские.

«Если Запад перестанет поставлять разведывательные сведения, тогда пойдет большая проблема. Но это тоже проблема ввиду того, что объединенная разведывательная система НАТО полностью на стороне Украины», — указал он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил «Радиоточке НСН», что Европа не сможет заменить Starlink, а без него у ВСУ будут серьезные проблемы, чреватые чередой поражений.

