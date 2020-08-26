Стало известно, сколько стран купят российскую вакцину от COVID-19

Купить российскую вакцину от коронавируса COVID-19 выразили желание 27 стран. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к COVID-19 у вакцинированных

По ее словам, для производства вакцины уже отобраны три промышленные площадки, передает RT.

Накануне стало известно, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса.

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна ГоликоваВакцина
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