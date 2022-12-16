Стало известно, сколько российских солдат вернулось в зону СВО после госпиталя
Большинство российских военных возвращаются к своей работе в зоне спецоперации после перенесенного ранения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина.
По его словам, сегодня этот показатель достиг 97%. Отмечается, что во время Великой Отечественной войны в строй возвращались 70% бойцов.
Тришкин заявил, что основные травмы, которые получают военнослужащие, вызваны минами или другими взрывчатыми устройствами. На них приходится до 70% всех ранений. Еще 10% это заболевания, 10% - пулевые огнестрельные ранения и 10% травмы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предпочел не отвечать на вопрос о том, сколькими соотечественниками он готов пожертвовать до завершения российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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