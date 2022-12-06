Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ноября потеряли более 8,3 тысячи военных, сообщает ТАСС.

Шойгу: Под контроль армии России перешли шесть населенных пунктов Донбасса

Входе селекторного совещания он также рассказал, что были сбиты пять самолётов и десять вертолётов.

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - уточнил Шойгу.

Министр добавил, что на луганско-донецком и южнодонецком направлениях живой силе и технике ВСУ был нанесён значительный урон.

Ранее Шойгу заявил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУРоссияМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры