Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ноября потеряли более 8,3 тысячи военных, сообщает ТАСС.
Входе селекторного совещания он также рассказал, что были сбиты пять самолётов и десять вертолётов.
«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - уточнил Шойгу.
Министр добавил, что на луганско-донецком и южнодонецком направлениях живой силе и технике ВСУ был нанесён значительный урон.
Ранее Шойгу заявил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, пишут «Известия».
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