Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных

Входе селекторного совещания он также рассказал, что были сбиты пять самолётов и десять вертолётов.

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - уточнил Шойгу.

Министр добавил, что на луганско-донецком и южнодонецком направлениях живой силе и технике ВСУ был нанесён значительный урон.

Ранее Шойгу заявил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, пишут «Известия».