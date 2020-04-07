Стало известно о состоянии соведущих Бабкиной по «Модному приговору»

Надежда Бабкина, по сведениям СМИ, находится в инфекционной больнице Коммунарки. У неё якобы нашли коронавирус. Сообщивший об этом тelegram-канал Mash, утверждает, что Бабкина в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в искусственную кому.

Соведущая Надежды Бабкиной в телепрограмме «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о работе с артисткой в отснятом накануне выпуске.

«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее. Скажу сразу, что съемки проходят без зрителей и весь съемочный персонал в масках и перчатках. Я искренне надеюсь, что у Надежды не коронавирус и это все информационный вброс. У меня на сегодняшний день нет достоверной информации, как и у моих коллег по Первому каналу. Мы до нее дозвониться не можем. Та информация, которая сейчас есть в прессе, противоречивая. Одни сообщают о наличии коронавируса, другие о том, что тест отрицательный и у нее пневмония. Мои соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и на последней съемке, на которых я принимала участие, у них никаких симптомов не было. Поэтому я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если в связи с этим будут предписания, то уйду на карантин, но пока такой необходимости нет», - заявила Екатерина Гордон.