Стало известно о состоянии соведущих Бабкиной по «Модному приговору»
Екатерина Гордон рассказала в эфире НСН, что до последнего не хочет верить в достоверность информации о тяжёлом заболевании Бабкиной.
Надежда Бабкина, по сведениям СМИ, находится в инфекционной больнице Коммунарки. У неё якобы нашли коронавирус. Сообщивший об этом тelegram-канал Mash, утверждает, что Бабкина в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в искусственную кому.
Соведущая Надежды Бабкиной в телепрограмме «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН рассказала о работе с артисткой в отснятом накануне выпуске.
«Только что отсняли новый пул программы «Модный приговор», в котором я и Надежда Бабкина являемся соведущими. Я снималась буквально через день после нее. Скажу сразу, что съемки проходят без зрителей и весь съемочный персонал в масках и перчатках. Я искренне надеюсь, что у Надежды не коронавирус и это все информационный вброс. У меня на сегодняшний день нет достоверной информации, как и у моих коллег по Первому каналу. Мы до нее дозвониться не можем. Та информация, которая сейчас есть в прессе, противоречивая. Одни сообщают о наличии коронавируса, другие о том, что тест отрицательный и у нее пневмония. Мои соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и на последней съемке, на которых я принимала участие, у них никаких симптомов не было. Поэтому я сама нахожусь в небольшом недоумении, и сама не знаю, попала ли я в группу риска. И если в связи с этим будут предписания, то уйду на карантин, но пока такой необходимости нет», - заявила Екатерина Гордон.
На вопрос о том, не планируют ли сейчас из-за данной ситуации закрыть программу «Модный приговор», Гордон ответила отрицательно, поскольку достоверной информацией о состоянии Бабкиной никто не располагает.
Во второй половине вторника стало известно, что у Надежды Бабкиной коронавирус не обнаружен. Об этом сообщил представитель артистки, пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор.
Ранее НСН рассказала, что солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В радиоэфире они рассказала, на что тратят появившееся свободное время.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой