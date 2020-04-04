Экс-солистка «Ленинграда» в самоизоляции cводит «Обезьяну»

Как и большинство россиян, бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс находится в режиме самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В эфире НСН она рассказала, что не переживает по поводу того, что не выходит из дома, а тратит это время на творческую работу.

«Мне, в некотором роде, повезло. Состояние самоизоляции для меня - привычное дело, поскольку я - настоящий интроверт. Кроме прогулок на свежем воздухе и спорта, больше ни по чему особо не скучаю. Мне даже нравится, что не надо никуда бежать, и можно заняться какими-то делами, которые требуют полного погружения. У меня сейчас по всем фронтам генеральная уборка: я разбираю не столько шкафы, сколько залежи музыкальных набросков, и, скорее всего, из самоизоляции выйду с готовым альбомом для своего сайд-проекта. Начала выходить в прямой эфир с подписчиками: пою им песни, передаю приветы. В планах - прямой эфир с психотерапевтами, которые будут рассказывать моим подписчикам, как уживаться со второй половинкой и детьми на самоизоляции. Так же сейчас я монтирую клип на песню «Обезьяна», а вчера опубликовала свою новую песню «Королева Тиндера». Она была записана ещё до введения режима самоизоляции, так что, в силу обстоятельств, я снабдила релиз тегом #карантиндер. Это не очень приличная, но очень ироничная ска-поп композиция о девушке, на которую давят родные с тем, что «принцев могут всех разобрать», и надо поспешить с обустройством личной жизни» - рассказала певица.



Ранее НСН сообщала, что вся группа «25/17» самоизолировалась, но не бездействует и даже записала новый трек.

