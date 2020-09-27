Стало известно о применении против протестующих в Могилеве спецсредств

Силовики применили против участников несанкционированной акции в Могилеве спецсредства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Могилевского облисполкома.

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Ранее появились данные о том, что в отношении протестующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Эту информацию в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома опровергли.

«Информация о взрыве светошумовой гранаты в городе Могилеве является недостоверной. Газ также не применялся. В отношении протестующих применялись спецсредства», - заявил представитель собеседник агентства.

Точная информация о том, какие средства применялись, не сообщается.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Акция ПротестаБелоруссия
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