Стало известно о применении против протестующих в Могилеве спецсредств
Силовики применили против участников несанкционированной акции в Могилеве спецсредства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Могилевского облисполкома.
Ранее появились данные о том, что в отношении протестующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Эту информацию в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома опровергли.
«Информация о взрыве светошумовой гранаты в городе Могилеве является недостоверной. Газ также не применялся. В отношении протестующих применялись спецсредства», - заявил представитель собеседник агентства.
Точная информация о том, какие средства применялись, не сообщается.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.
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