Стало известно о применении против протестующих в Могилеве спецсредств

Ранее появились данные о том, что в отношении протестующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Эту информацию в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома опровергли.

«Информация о взрыве светошумовой гранаты в городе Могилеве является недостоверной. Газ также не применялся. В отношении протестующих применялись спецсредства», - заявил представитель собеседник агентства.



Точная информация о том, какие средства применялись, не сообщается.



В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы.

