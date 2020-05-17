Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса

«Титр антител или его отсутствие позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19. Если у тебя высокий титр антител, тебе вакцинация будет не нужна», - приводит слова ученого ТАСС.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, впервые со 2 мая суточный прирост зараженных составил менее 10 тысяч - 9 974 новых случаев.

Напомним, Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН назвал две компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины: новосибирский «Вектор» и «Фармстандарт». Ученый также подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.

«Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки», - напомнил эксперт.

