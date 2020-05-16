Уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к COVID-19
В Москве около 2 тысяч горожан прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Масштабные исследования популяционного иммунитета жителей к CОVID-19, проходят без очередей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Всего в исследовании примут участие порядка 70 тысяч жителей Москвы. Для бесплатной сдачи анализа организованы пункты забора крови в 30 городских поликлиниках – в каждом административном округе. Участники тестирования могут обратиться в ближайшее к месту проживания медучреждение. Полный перечень поликлиник с адресами доступен на сайте: mosgorzdrav.ru/covid-test.
Отмечается, что сдать анализ можно только по предварительной записи – во избежание очередей и распространения коронавирусной инфекции. Участники исследования получают SMS или сообщение на электронную почту со ссылкой для онлайн-записи в пункт забора крови. Возможность записаться сохраняется в течение трех дней.
Чтобы пройти тестирование, необходимо обратиться в пункт забора крови по предварительной записи. Все они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. На прием необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт. Отмечается, что подготовка к сдаче крови не требуется.
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