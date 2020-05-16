Уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к COVID-19

В Москве около 2 тысяч горожан прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Масштабные исследования популяционного иммунитета жителей к CОVID-19, проходят без очередей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего в исследовании примут участие порядка 70 тысяч жителей Москвы. Для бесплатной сдачи анализа организованы пункты забора крови в 30 городских поликлиниках – в каждом административном округе. Участники тестирования могут обратиться в ближайшее к месту проживания медучреждение. Полный перечень поликлиник с адресами доступен на сайте: mosgorzdrav.ru/covid-test.