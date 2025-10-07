Стало известно, как назовут предстоящее поколение людей

По его словам, самое современное из существующих поколений – «бета». Его представители — дети, рожденные в 2025 году. Считается, что следующий водораздел будет в 2039 году. Эксперт указал, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита.

Поколением «альфа» называют людей, рожденных в 2010-2024 годах. Они растут в эпоху «умных» технологий, бума социальных сетей и стриминговых сервисов. У детей «бета» окружающий мир еще технологичнее: автоматизация и искусственный интеллект. Предполагается, что они станут первым поколением, использующим беспилотные автомобили и устройства дополненной реальности.

Ранее миллениалов признали самым спортивным поколением в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

