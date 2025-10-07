Стало известно, как назовут предстоящее поколение людей

Поколение родившихся после 2039 года людей может получить название «гамма», сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева.

Миллениалы и зуммеры скупают книги о ментальном здоровье

По его словам, самое современное из существующих поколений – «бета». Его представители — дети, рожденные в 2025 году. Считается, что следующий водораздел будет в 2039 году. Эксперт указал, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита.

Поколением «альфа» называют людей, рожденных в 2010-2024 годах. Они растут в эпоху «умных» технологий, бума социальных сетей и стриминговых сервисов. У детей «бета» окружающий мир еще технологичнее: автоматизация и искусственный интеллект. Предполагается, что они станут первым поколением, использующим беспилотные автомобили и устройства дополненной реальности.

Ранее миллениалов признали самым спортивным поколением в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

