Миллениалы и зуммеры скупают книги о ментальном здоровье

Осенью 2024 года интерес к теме значительно вырос, а в начале 2025 года произошел новый всплеск, вероятно, связанный с постпраздничным стрессом и тревогой перед новыми целями и планами.

В 2025 году наблюдается устойчивый рост спроса на литературу о тревожности. С 1 марта по 19 мая продажи таких книг увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, в январе 2025 года продажи показали значительный рост как в рознице (+14,7%), так и в интернет-магазине (+35,8%) по сравнению с январем 2024 года.

Чаще всего такие книги покупают миллениалы (от 26 до 35 лет). На втором расположились зуммеры (19–25 лет). Замкнули тройку читатели от 36 до 45.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще читать книги о стрессе, эмоциональной усталости и выгорании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

