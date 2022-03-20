Стало известно, как купить слиток золота и где его хранить

Инвестиционное золото можно приобрести в большинстве российских банков, которые уполномочены самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Владимира Чернова.

«Логичный ажиотаж»: Россиянам объяснили, стоит ли вкладывать в золото

По его словам, чем выше спрос, тем шире спред. Сегодня этот показатель составляет 20-30%, что делает вложения в золото интересным для инвестиций.

Эксперт напомнил, что НДФЛ от продажи инвестиционного золота по-прежнему в силе. Освободиться от налога можно в том случае, если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трех лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку.

В противном случае придется декларировать доход и уплачивать 13% или 15% в бюджет государства, в зависимости от его объема.

По словам Чернова, хранить золото дома небезопасно. Кроме того, даже незначительное повреждение снижает цену при дальнейшей продаже.

Сбербанк заявил о повышенном спросе на покупку золотых слитков после отмены НДС.

Отмечается, что клиентский спрос вырос в 30 раз. При этом у банка сейчас достаточно золота, так как поставки от производителей слитков налажены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Bullion Vault
ТЕГИ:Золото
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры